später lesen Kultur Nächtlicher Rundgang durch die Welt des Sakralen Teilen

Twittern

Teilen



Ausgehöhlte Kürbisse, Geisterkostüme und Süßigkeiten – auch in der Region Trier ist der 31. Oktober heute stark von den Bräuchen der Halloween-Kultur geprägt. Vor diesem Hintergrund öffnen vier Trierer Museen in dieser Nacht ihre Türen, um an den Ursprung des Festes und die Ehrung aller Heiligen zu erinnern.