Das Verhältnis zwischen Natur und der von Menschen geschaffenen „künstlichen Welt“ ist eines der Grundthemen des künstlerischen Schaffens von Richard Mackness.

Die Motive für seine Arbeiten liegen zufällig am Wegesrand. Auf dem Weg zu seinem Studio, am Rande der nordenglischen Stadt York, sammelt er Dinge, die dann zum Ausgangspunkt für seine Objekte und Skulpturen werden. Seine Arbeiten zeigt er unter dem Titel „Fallen“ bis 19. Januar in der Galerie Trier Junge Kunst in Trier. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr.

Foto: Richard Mackness