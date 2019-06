Altstadtfest : Neue Konzepte und alte Hasen

Trier 70 Programmpunkte auf acht Bühnen, dazu die kulinarische Meile der Kiez Street und eine völlig neue Familienwelt auf dem Kornmarkt: Auch in diesem Jahr geht das Altstadtfest von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, seinen Weg weiter, Altbewährtes mit neu Erdachtem zu verbinden.

Die Innovationen in diesem Jahr spielen sich insbesondere vor der Porta und auf dem Kornmarkt ab, aber auch der Viehmarkt zeigt sich in neuem Licht.

Ansonsten ist jedoch vieles neu, und das ganz bewusst. „Uns ist es wichtig, dass die Besucher sich in jedem Jahr auf Neues freuen können“, erklärt Alexandra Meusel, ttm-Projektkoordinatorin des Altstadtfestes. „Deshalb haben wir gleich drei unserer fünf Hauptbühnen ein Facelift verpasst.“ Und da nichts ein Gesicht mehr verschönert als ein Lächeln, wird es erstmals Comedy geben: Der Freitagabend vor der Porta steht ganz im Zeichen von Sebastian Lehmann und dem Lumpenpack, deren augenzwinkernder Hit „Guacamole“ bereits über 15 Millionen Mal geklickt wurde. Auch am darauffolgenden Abend gibt es vor dem Trierer Wahrzeichen eine Altstadtfest-Premiere: Bei der „Silent Disco“ treten zwei DJs live auf der Bühne gegeneinander an; die Zuschauer entscheiden sich per Kopfhörer für ihren persönlichen Lieblingskanal.

Auch der Kornmarkt erhält eine eigene Bühne. Am Samstag und Sonntag gibt es zwischen 12 und 18 Uhr ein buntes Kinderprogramm auf und vor allem hinter der Bühne mit einem abgetrennten Bereich um den Georgsbrunnen herum. Ob Kinderschminken, Glücksrad, Spiel-, Mal- und Bastelstationen, hier bleiben keine Wünsche offen. Am Abend gibt es zwischen stimmungsvoller Musik Akrobatikvorführungen.

Doch nicht nur das: Auch bewährte Konzepte warten mit neuen Partnern auf. So werden auf der kulinarischen Kiez Street alte und neue Streetfood-Partner ihre Köstlichkeiten anbieten. Und aus den Trierer Partnerstädten reisen wieder Bands an. Aus Metz spielt das deutsch-französische Duo „Paris – Berlin“ nach der offiziellen Eröffnung um 19.30 Uhr auf dem Hauptmarkt, außerdem As Malick & the Tribe zum Einheizen um 18.30 Uhr vor der Porta. Aus Pula kommt die in Istrien sehr bekannte Sängerin Elis Lovric am Sonntag um 17 Uhr auf den Kornmarkt.