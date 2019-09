Unsere Vereine : Neuer Vorstand packt die Zukunft an

Neuer Vorstand packt die Zukunft an

Wittlich Die Vergangenheit des Wittlicher Gartenbauvereins ist lang, sehr lang. 1908 wurde der Verein am 22. November im Hotel Mürtz gegründet. Bürgermeister Freiherr von Bourscheidt war der erste Vorsitzende.

1951 ging es mit Peter Thiel und Hans Graf weiter. Lieselotte Musseleck gründet mit ihren Mitstreitern die Kleingartenanlage am Peter-Wust-Gymnasium, in der bis heute viele Neubürger eine neue Heimat finden. Die letzten 21 Jahre waren durch den Vorsitz von Dieter Brussig geprägt. Die Vorträge, teils mit Verköstigungen und besonders die Gartenreisen, die mit Hilfe seiner Frau veranstaltet wurden, waren sehr beliebt. Sie sollen auch nach der Zielsetzung des neuen Vorstandes verstärkt zum kulturellen Leben der Region beitragen.

Am 10. Dezember feiert der Verein seinen adventlichen Jahresabschluss ab 19 Uhr.

Am 8. Oktober hält Helmut Kessler um 19 Uhr einen Lichtbildervortrag zum Thema „Impressionen vom Niederrhein und den Niederlanden aus 2017“.

Die Herbstpflanzenbörse des Wittlicher Gartenbauvereins findet am 21. September von 9 bis 13 Uhr auf dem Casino-Parkplatz in Wittlich, Friedrichstraße, statt.

Marion Schacht übernahm ab 24. Februar 2019 den Vorsitz in dem neunköpfigen Vorstand. Sie hatte sich mit ihrem Mann nach der Verlagerung ihres Lebensmittelpunktes nach Wittlich-Neuerburg ab 2010 dem Gartenbauverein angeschlossen. Marion Schacht zu ihrer neuen Aufgabe: „Ich hoffe, dass wir in Teamarbeit zukünftig an die vielfältigen Aufgaben herangehen. Mir ist wichtig, dass wir zukünftig auch junge Familien mit Kindern zur Mitgliedschaft im Gartenbauverein interessieren können. Sie finden bei uns Gleichgesinnte, erhalten Tipps und Anregungen und können von den Erfahrungen der Älteren profitieren.“