Neues aus dem Schwalbennest

Wer im Einkaufsstress einmal verweilen möchte oder einfach nur gute Musik mag: Samstags gibt es „Musik aus dem Schwalbennest“. Die Konzertserie beginnt am 18. August im Trierer Dom. Jeweils samstags um 11.30 Uhr spielen Organisten an der Hauptorgel des Trierer Doms, erbaut 1974 von der Firma Johannes Klais in Bonn.