Bibliotheken : Neues wagen im alten Gemäuer

Trier Die Stadtbibliothek Palais Walderdorff feiert 2019 ihr 80-jähriges Jubiläum. In dem historischen Gebäude finden 95 000 Medien Platz und die werden auch rege genutzt. 300 bis 400 Besucher kommen durchschnittlich pro Tag in die Stadtbibliothek.

Gemessen wird dies mit einem Zählgerät via Lichtschranke. So kommen jährlich rund 100 000 Menschen in das Haus am Domfreihof.