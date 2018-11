Nikolaus beantwortet erste Kinderbriefe

Der Nikolaus hat – unterstützt von der Deutschen Post – seine Kinderbriefaktion gestartet. Jeden Tag beantwortet der Nikolaus die vielen Briefe, die Kinder aus aller Welt an ihn schreiben. Dennoch würde die Zeit des Nikolaus allein nicht ausreichen, um alle Briefe zu beantworten.

Er wird daher auch in diesem Jahr von rund 35 Helfern des Festausschusses St. Nikolaus tatkräftig unterstützt. Im vorigen Jahr erreichten 22 583 Kinder und Junggebliebene mit ihren Briefen und Wünschen, Bildern, Gedichten, Sorgen und Nöten den Nikolaus – und alle wollten natürlich einen Antwortbrief.

Es gibt viel zu tun für die 35 Helfer sowie für den Nikolaus, um eine so große Anzahl von Briefen gewissenhaft und zeitig zu beantworten. Und dies nicht nur in deutscher, sondern auch in russischer, spanischer, italienischer, französischer, polnischer, englischer und chinesischer Sprache.

Nach dem Kuvertieren der Antwortschreiben wird der Brief zugeklebt, adressiert und mit der aktuellen Weihnachtsmarke und dem neuen Nikolaus-Sonderstempel versehen.

Auf Antwort müssen die Kinder aber noch bis zum Nikolaustag, dem 6. Dezember, warten. Dafür hat der Nikolaus eine ganz besondere Überraschung auf den dekorativen Antwortkuverts parat: Die Antwortkuverts tragen den originellen Nikolaus-Sonderstempel vom 5. oder 6. Dezember – eine echte Rarität, nicht nur für Sammler.

Dieser Stempel wird vom Erlebnisteam Briefmarken der Deutschen Post mit Gummiplatte erstmalig am 5. Dezember in der einzigen und offiziellen Weihnachtspostfiliale im Saarland, dem Nikolauspostamt gestempelt. Eine gewaltige Aufgabe für die zwei Postler: „Über 10 000 Briefe werden an den beiden Tagen wieder zu stempeln sein, und der Stempel muss perfekt sitzen“, sagt Peter Gerecke, Vorsitzender des Festausschusses St. Nikolaus, „denn auch Philatelisten und Gelegenheitssammler besuchen die Weihnachtspostfiliale.“ Aber viele Familien, Interessenten und auch Prominente nutzen die Möglichkeit, ihre Weihnachtsgrüße zu schreiben und wegzuschicken. Das Motto des Nikolaus-Sonderstempels lautet: „Ein Kinderlächeln ist unbezahlbar“ und passt sich an das Design des Briefpapiers und des Kuverts an.

Veranstaltungsort für das Weihnachtspostamt vom 5. bis 24. Dezember ist die Alte Schule am Nikolausplatz in St. Nikolaus, einem Ortsteil der Gemeinde Großrosseln im Regionalverband Saarbrücken. Besucher haben im Weihnachtspostamt in St. Nikolaus die Möglichkeit, bei Kaffee und Tee sowie einem Stück Kuchen zu verweilen und sich währenddessen ebenfalls die Briefpost abstempeln zu lassen. Mit ein bisschen Glück trifft man auch schon mal den Nikolaus persönlich beim Arbeiten. Seine Helfer aber auf jeden Fall.

Kinder, die ebenfalls an den Nikolaus schreiben möchten, können das an folgende Adresse tun:

An den Nikolaus

66351 St. Nikolaus

Absender nicht vergessen!

FOTO: Festausschuss St. Nikolaus