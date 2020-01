Motor : Nissans Bestseller mit neuem Antrieb

Euro 6 d-TEMP sei Dank: Nissan hat dem Qashqai einen neuen Diesel-Motor mit hochwertigerer Schadstoff-Stufe spendiert. . Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Nissan hat seinem Kompakt-SUV Qashqai in diesem Jahr eine erweiterte Motorenpalette zukommen lassen. Der bisherige 1.6 dCi mit 130 PS wurde durch einen neuen 150 PS starken Diesel mit 1,7 Liter Hubraum ersetzt.

Nissan leitete mit dieser Art von Fahrzeug vor mittlerweile fast 14 Jahren quasi ein neues Modell-Zeitalter ein. Angebote wie den Qashqai, der im Jahr 2006 erstmals auf den Markt kam, hatten so gut wie keine Konkurrenten: ein kompaktes Fahrzeug mit einer hohen Sitzposition, ein wenig mehr Bodenfreiheit und dazu noch einer intelligenten, variablen Raumausnutzung. Das war neu, und auch wenn die „Pionier-Ära“ längst vorbei ist und inzwischen eine regelrechte SUV-Schwemme das Land überzieht, hat der Qashqai sich nicht nur einen Ruf als Trendsetter bewahrt.

CO 2 -Ausstoß: 154 g/km

Die zweite Generation steht längst beim Händler, vor zwei Jahren wurde sie modifiziert und bis Nummer drei die Nachfolge antritt, kann nur eine (kurze) Frage der Zeit sein. Da aber mittlerweile eine neue Schadstoffklasse dazu geführt hat, vor dem Modellwechsel noch einmal Hand anzulegen, gibt es den Qashqai jetzt auch mit dem neuen 150-PS-Diesel, der die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllt. In der von uns gefahrenen Variante sorgt ein stufenloses Automatikgetriebe für die Kraftübertragung des Allradlers.

Für den 4,40 Meter langen Crossover ist diese Antriebsvariante ideal. Als Option gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Fronttriebler mit Schaltgetriebe zu kombinieren, doch das Duo Allradler/Automatik erledigt seine Aufgabe auch dort perfekt, wo in dieser Jahreszeit (zumindest ab und zu) winterliche Bedingungen herrschen und wo es etwas abseits asphaltierter Straßen geht.

Wir waren in den beiden vergangenen Wochen und „zwischen den Jahren“ sowohl auf langen Autobahn-Passagen wie auch auf kürzeren Etappen unterwegs, bei denen sowohl „Kilometer schrubben“ wie auch viele Topographie-Wechsel mit Anstiegen und Abfahrten im Gelände anstanden. Das Fahrzeug machte einen sehr gut gedämmten Eindruck, Windgeräusche drangen so gut wie keine in den Innenraum.