Kultur : Heiterkeit in Dur und Moll

Noalis-Bläserquintett. Foto: Noalis-Bläserquintett/Tabea Mahler

Schweich Unter dem Titel „Heiterkeit in Dur und Moll“ wird sich das Novalis-Bläserquintett in seinem Neujahrskonzert am Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr in der Synagoge Schweich gemeinsam mit der jungen Mezzosopranistin Tabea Mahler auf eine Reise zu ganz unterschiedlichen Musikstilen begeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken