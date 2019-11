Comedy : Onkel Fisch blickt zurück

Onkel Fisch. Foto: Rainer Holz

Kerpen SWR-3-Hörer kennen den Wochenrückblick mit dem Satiriker-Duo Onkel Fisch. Im Kleinen Landcafé in Kerpen gehen Adrian Engels und Markus Riedinger am Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr in die Vollen und nehmen sich ein ganzes Jahr zur Brust – mit einer Mischung aus anspruchsvollen Inhalten, bissiger Analyse und hemmungsloser Komik.

