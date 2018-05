Orte, die die Heimat prägen

Nicht verpassen! Eine Entdeckungsreise zu ganz besonderen Stellen in der Region als Mini-Serie in „Die Woch“ und als Hochglanz-Magazin im Volksfreund-Onlineshop.

Wir kennen sie alle und wissen doch oft wenig über sie. Es gibt besondere Gebäude, besondere Steine, besondere Geländeformen, manchmal auch besondere Pflanzen, die springen uns ins Auge, wenn wir mit dem Auto durch die Region fahren oder auf dem Rad unterwegs sind oder bei einer Wanderung. Wir nehmen sie wahr und fragen uns, was ist das eigentlich genau, seit wann gibt es das, wie ist das entstanden? Oft sind solche markanten Stellen nicht berühmt und auch Ziel eines Ausflugs, und doch sind sie häufig interessant, bestimmen die Landschaft, säumen den Wegesrand und werden so fast unmerklich prägender Teil der Heimat.

Den ersten Teil einer inzwischen wirklich großen Serie, die in einigen Volksfreund Lokal-Ausgaben seit 2013 unter dem Titel „Landmarken“ läuft, entstand, weil ein Kollege in der Redaktion, der aus einem anderen Standort nach Wittlich gekommen war, fragte, was das für ein spezieller, weil kegelförmiger Berg sei, den er immer sieht, wenn er in die Wittlicher Senke fährt.

Schnell fanden sich noch mehr solcher, allen vom Anblick her bekannten und prägnanten „Landmarken“, von denen jedoch spontan kaum jemand mehr wusste als den Namen. Seitdem wurden im Volksfreund immer neue „Landmarken“ erklärt, die jeder, der die Region offenen Auges durchquert, schon einmal für sich entdeckt hat. Es geht immer um die Entstehung, die Geschichte, aber auch um Menschen, die mit einem besonderen Ort verbunden sind und Anekdoten zu erzählen haben.

Seit kurzem gibt es einen Teil der interessantesten Beiträge in einem 64 Seiten starken Hochglanz-Magazin, das unter dem Titel „Entdeckungen – Ausflüge in die Region Eifel-Mosel-Hunsrück“ im Volksfreund-Onlineshop erhältlich ist. Auch der erste Teil der Reihe, der über jenen kegelförmigen Berg bei Wittlich, den „Neuerburger Kopf“, ist in dem Magazin nachzulesen sowie eine Auswahl von den vielen Entdeckungen, die folgten. Da geht es um alte Gemäuer im Hunsrück, um verborgene Seen, Krähenkolonien in der Eifel oder um vom Menschen gemachte Berge aus Müll bei Rivenich.

Auch die Leser der Woch wollen wir in dieser und den kommenden Ausgaben mitnehmen auf ein paar Etappen der Entdeckungstour durch die Region: Wir werden dabei zunächst den Fährfels bei Trittenheim an der Mosel besuchen.