Staunende Hirten, lärmende Reiter, eine exotische Karawane und inmitten all dessen die Heilige Familie. Flankiert von Dattelpalmen findet das Weihnachtsgeschehen in einer barocken Ruine, eingebettet in der Tiroler Bergwelt, statt in den sogenannten Hallerschen Papierkrippen, die im Museum am Dom zu sehen sind.