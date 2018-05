Parkausweise für Handwerker

Handwerker, die in der Fußgängerzone arbeiten, können einen Parkausweis beantragen, mit dem sie innerhalb der Liefer- und Ladezeiten bis vor die Arbeitsstelle fahren und dort eine Stunde lang parken dürfen. Mit dieser Regelung kommt die Straßenverkehrsbehörde im Tiefbauamt einem Wunsch der Kreishandwerkerschaft nach. Die Gebühren für den „Handwerker-Parkausweis (Fußgängerzone) innerhalb der Liefer- und Ladezeiten“ belaufen sich auf 40 Euro im Jahr. Hinzu kommen die Kosten für die Arbeitsstättennachweise (Parktickets). Ein Zehnerblock kostet 200 Euro.

Handwerker, die in der Fußgängerzone arbeiten, können einen Parkausweis beantragen, mit dem sie innerhalb der Liefer- und Ladezeiten bis vor die Arbeitsstelle fahren und dort eine Stunde lang parken dürfen. Mit dieser Regelung kommt die Straßenverkehrsbehörde im Tiefbauamt einem Wunsch der Kreishandwerkerschaft nach. Die Gebühren für den „Handwerker-Parkausweis (Fußgängerzone) innerhalb der Liefer- und Ladezeiten“ belaufen sich auf 40 Euro im Jahr. Hinzu kommen die Kosten für die Arbeitsstättennachweise (Parktickets). Ein Zehnerblock kostet 200 Euro.

Maximal kann die Ausnahmegenehmigung für bis zu sechs Fahrzeuge ausgestellt werden, sie ist nur jeweils für ein Fahrzeug nutzbar. Es können maximal sechs einzelne Ausnahmegenehmigungen ausgestellt werden, wobei die Kosten sich ab dem zweiten Fahrzeug auf jeweils 30 Euro im Jahr verringern.

Der Antrag zum Handwerker-Parkausweis und ein Infoblatt „Befahren der Fußgängerzone“ stehen auf der Website www.trier.de zum Download bereit.

Besucher von Arztpraxen in der Fußgängerzone dürfen diese weiterhin nur in wenigen Ausnahmefällen anfahren: Während der Lieferzeiten (wochentags bis 11 Uhr morgens und ab 19 Uhr abends) dürfen Schwerbehinderte mit einem blauen Parksonderausweis (Merkmal aG oder BI) in der Fußgängerzone parken, sofern sie niemanden behindern. Schwerbehinderte mit Merkmal G oder Patienten, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Arztpraxis zu Fuß zu erreichen, dürfen während der Lieferzeiten mit dem Fahrzeug vor der Praxis abgesetzt oder von dort abgeholt werden. Ist eine Behandlung nur innerhalb der Sperrzeiten möglich, ist unter Angabe der Gründe eine Ausnahmegenehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde, Thyrsusstraße 17/19, zu beantragen, E-Mail strassenverkehrsbehoerde@trier.de