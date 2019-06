Open-Air-Festival : Pfingsttreffen der Jazzer

Trier Das Trierer Open-Air Festival „Jazz am Dom“ geht in diesem Jahr in die 19. Runde und bietet von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juni, vor der beeindruckenden Kulisse des Trierer Doms ein fantastisches Programm aus Swing- Jazz und Soulmusik.

Veranstaltet von Kultur am Dom in Kooperation mit dem Jazz-Club Trier präsentieren auf dem größten Jazzfest der Region mehr als 30 Musikgruppen ihr Können. In diesem Jahr erstmals an vier Tagen

Der Freitagabend, 7. Juni, steht dabei ganz im Zeichen des Souls, wenn die regionalen Bands „Black Porta Project“ und „Atlantis Soul Band“ ab 19.30 Uhr mit großer Besetzung aus Blech, Vocals, Keys, Strings & Beatz die treibende Kraft der Funk und Soul Musik auf die Bühne bringen.

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, treffen sich jeweils von 14 bis 22.30 Uhr die Old-Time- und Bigbands der Region, um mit bester Jazzmusik zu unterhalten. Höhepunkt in diesem Jahr ist der Auftritt des ehemaligen WDR-Bigband-Saxophonisten Heiner Wiberny, der am Pfingstsonntag den Abend mit der Bigband des Gymnaisums Konz unter der Leitung von Trill Krüger bestreiten wird.

Der Kreismusikverband Trier-Saarburg präsentiert sich anschließend am Pfingsmontag ab 11 Uhr mit Auftritten heimischer Musikvereine aus Trier-Feyen, Korlingen, Butzweiler, Föhren, Trier-Tarforst und Trier-Euren.

Unterstützt wird das überregionale Jazzfest von den Stadtwerken Trier und der Bitburger Braugruppe. Der Eintritt an allen vier Festivaltagen ist frei – zur Unterstützung der Veranstaltung kann für 5 Euro ein Festivalbutton erworben werden.