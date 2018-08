Achtung! Hier wird geblitzt!

Autofahrer aufgepasst!

Auch in den kommenden Tagen kontrollieren Polizei und Stadt Trier die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Region. An vielen Stellen wird „geblitzt“. Wo, das verrät Ihnen Die Woch.

An folgenden Standorten wird geblitzt:

FREITAG, 24. AUGUST

L 46, Daun; B 421, Zell; Trier-Feyen, Zum Römersprudel.

SAMSTAG, 25. AUGUST

B 51, Serrig; Trier-Nord, Zurmaiener Straße.

MONTAG, 27. AUGUST

L 151, Reinsfeld; B 51, Welschbillig-Windmühle; B 50, Wittlich; Trier-Ehrang, Quinter Straße.

DIENSTAG, 28. AUGUST

Hermeskeil; B 51, Welschbillig-Windmühle; B 51, Bitburg; Trier-Heiligkreuz, Im Hopfengarten.

MITTWOCH, 29. AUGUST

B 53, Schweich; Hermeskeil; B 51, Bitburg; B 41, St. Wendel/Neunkirchen; B 51, Saarhölzbach/Merzig; A 8, Landesgrenze zu Luxemburg/AS Merzig; Trier-Weismark, Korumstraße.

DONNERSTAG, 30. AUGUST

B 53, Schweich; L 151, Reinsfeld; B 50, Wittlich; Trier-Nord, Parkstraße.

FREITAG, 31. AUGUST

Trier-Mitte/Gartenfeld, Weimarer Allee.

SAMSTAG, 1. SEPTEMBER

B 53, Kloster Machern; Trier-Mariahof, Am Mariahof.

SONNTAG, 2. SEPTEMBER

A 64, Trier; B 41, Neunkirchen/St. Wendel; B 268 Wadern-Nunkirchen/Landesgrenze.

Die Polizei weist darauf hin, dass es außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen geben wird.⇥ ()