Musical : Probier’s mal mit Gemütlichkeit

„Dschungelbuch“ als Familien-Musical voller Abenteuer Theater Liberi präsentiert den Kinderbuchklassiker in der Europahalle in Trier Foto: Nilz Böhme. Foto: Nilz Böhme

Trier Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise.

Mit großem Herz und viel Temperament setzt das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu neu in Szene. Zu erleben am Freitag, 27. Dezember, um 11 und 16 Uhr in der Europahalle Trier. Einlass jeweils eine Stunde vorher. Karten ab 13 Euro.