Konzert : Quetschen-Magie plus Western-Strings

Quetschen-Magie plus Western-Strings

Trier Akkordeonistin Cathrin Pfeiffer kommt mit dem Trio Trezoulè in die Trierer Tuchfabrik.

Cathrin Pfeiffer ist eine wahre Virtuosin am Akkordeon und die Leidenschaft mit der sie Musik macht spiegelt sich ihren lebensfrohen, beschwingten und sehr individuellen Kompositionen wieder. Mit dem Trio Trezoulè bietet sie dem Publikum am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr in der Trierer Tuchfabrik farben- und abwechslungsreiche Musik mit südwarmen Feeling.