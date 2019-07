Region : Ratgeber: So wird ihr Garten insektenfreundlich

Region Wie schafft man es, dass der Garten für Insekten geeignet ist? Warum ist das überhaupt wichtig? Die Woch erklärt alles rund um insektenfreundliches Gärtnern.

Doch so emsig sie auch pinseln, an den Fleiß der geflügelten Bestäuber kommen sie nicht heran. Eine Hummel besucht am Tag gut 1000 Blüten. Bei rund 560 bekannten Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen, ist allein deren Leistung unbezahlbar. Wollte man es ausrechnen, kommen alle Blütenbestäuber zusammen allein in Europa auf eine erwirtschaftete Summe von jährlich 14 Milliarden Euro. Nicht einmal im Schichtbetrieb wie es Florfliege & Co. im Wechsel mit Nachtfaltern und Konsorten sieben Tage die Woche rund um die Uhr praktizieren, hätte der Mensch dagegen eine Chance.

Szenenwechsel: In die Gärtnerei stürmen seit Tagen Menschen, die von der bienenfreundlichen Staude des Jahres gehört haben. „Wo haben sie diese Disteln?“, werden die Gesellen gefragt. Die liebenswerten Kratzbürsten ziehen Insekten magisch an. Auf den blauen Blütenbällen einer Kugeldistel finden Maja & Co. Pollen und Nektar. Insektenfreundliche Pflanzen anzusiedeln ist aber nicht das Einzige, was der bedrohten Fauna hilft. Was man im insektenfreundlichen Garten alles tun kann, und was man besser lassen sollte, ist mehr als man denkt. Wie sie es schaffen, dass Ihr Garten Falter, Hummel, Biene und Co. ein angenehmes und insektenfreundliches Zuhause bietet, erfahren Sie im Hintergrund auf Seite 2.