Regionale Wirtschaft weiter im Aufwind

„Die regionale Wirtschaft befindet sich in blendender Verfassung. Der IHK-Konjunkturklimaindikator erreicht mit 137 Punkten – neun Punkte mehr als zu Jahresbeginn –, ein Spitzenniveau, das in den vergangenen 15 Jahren nur 2011 erreicht wurde“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glock­auer. 63 Prozent der regionalen Unternehmen berichten von guten, 33 Prozent von befriedigenden und nur vier Prozent von schlechten Geschäften. Die Hälfte aller Befragten hat in den letzten zwölf Monaten die Umsätze gesteigert, nur jeder zehnte verzeichnete Rückgänge. Laut IHK-Konjunkturumfrage, an der sich im Frühjahr 150 Unternehmen mit 14 000 Beschäftigten beteiligt haben, ist die Stimmung in allen drei großen Branchen – Industrie, Handel und Dienstleistungssektor – überdurchschnittlich gut.