Die ersten Künstler für das Open Air vom 19. bis 22. Juni in der Trierer Innenstadt stehen fest. Der vorverkauf ist angelaufen.

Samy Deluxe & das DLX Ensemble präsentieren „SaMTV Unplugged live 2019“. Und zwar nicht irgendwo: Die Gruppe um Rapper Samy Deluxe kommt an die Mosel und spielt das Samstags-Konzert des „Porta hoch drei“-Festivals in Trier am 22. Juni 2019. Und es ist nochein zweiter Künstler angekündigt für das City-Open-Air: Die in den 1980ern populäre Band Midnight Oil spielt bereits am Mittwoch, 19. Juni, vor dem römischen Stadttor.

Ende der 90er lehnte, der Sage zurfolge, ein Major Label AR das Dynamite Deluxe Demo mit der Begründung ab, dass sie nicht das gewisse Etwas hätten. Gut 20 Jahre, 13 Alben, unzählige Mixtapes und rund eine Milliarde Features später hat der Wickeda MC Anfang April auf der MTV Unplugged Bühne bewiesen, dass er als Kind in einen Topf gewisses Etwas gefallen sein muss. Mit „MiMiMi“, „Haus am Mehr“ oder „Papa weint nicht“ erforscht Samy neue Perspektiven auf Themen, die ihn schon länger begleiten. Auf „Was ich fühl“ bestätigt Samy, dass er zufrieden ist, wenn er das Resümee seiner Karriere zieht. Und genau das tut er und performt dieses Resümee in Form seines „SaMTV Unplugged“.

Die legendäre australische Rockband Midnight Oil hat angekündigt, dass sie im Juni/Juli für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren wird. Die Konzerte werden sie in Städte und an Veranstaltungsorte führen, die sie nicht in ihre sensationelle­„Great Circle“-Welttournee 2017 einbinden konnten, bei der über 70 Auftritte in 16 Ländern völlig ausverkauft wurden. Am Mittwoch, 19. Juni, sind sie von 20 bis 23 Uhr in Trier open air zu hören. Die Bekanntgabe dieser neuen Konzerttermine fällt mit der Veröffentlichung eines Doppel-Live-Albums und Konzertfilms mit dem Titel „Armistice Day: Live At The Domain Sydney“ zusammen.

Im kommenden Jahr finden die Konzerte auf dem Vorplatz der Porta Nigra vom 19. bis 22. Juni statt. Mit Midnight Oil und Samy Deluxe stehen die ersten beiden hochkarätigen Künstler fest.