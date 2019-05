Unsere Vereine : Seit 40 Jahren „Willkommen“, „Bienvenue“ und „Ongi etorri“

Die baskischen Freunde nehmen fast jedes Jahr am Karnevalsumzug in Bollendorf teil. Dazu stattet der Partnerschaftsverein ihnen einen Wagen aus. Foto: Peter Neises

Bollendorf „Körperich 16 km, Wallendorf 9 km, Mettendorf 12 km, Nusbaum 8 km“ steht auf einem Wegweiser in Bollendorf. Und daneben auf einem weißen Schild mit blauer Schrift: „Ascain 1190 km“. Denn hier wird nicht auf einen Nachbarort verwiesen, sondern auf die Partnergemeinde Bollendorfs im französischen Baskenland.

Wenn an diesem Samstag der Bus aus Ascain in Bollendorf hält, dann treffen sich viele gute Bekannte und Freunde, denn die Gemeindepartnerschaft besteht bereits seit 40 Jahren – und sie wird bis heute intensiv gepflegt. In jedem Jahr gibt es gegenseitige Besuche in beiden Orten, im Schnitt nehmen 25 bis 30 Personen daran teil.

Meist sind die Gäste bislang zum Karneval nach Bollendorf gekommen und im Umzug mitgegangen, mit dem Wagen des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Bollendorf – Ascain, der mit den Wappen beider Gemeinden geschmückt wird. „Immer gut gelaunt, immer lustig“ seien die Besucher, erzählt Agathe Hunewald, Kassiererin des Vereins. „Es wird die ganze Woche nur Quatsch gemacht.“ In diesem Jahr steht der Besuch allerdings im Mai an – in der Hoffnung auf etwas wärmeres und sonnigeres Wetter, denn auf dem umfangreichen Besuchsprogramm steht beispielsweise auch eine Schifffahrt auf der Mosel.

Hintergrund Die Geschichte der Partnerschaft Den ersten Kontakt zwischen beiden Gemeinden stellten die Bürgermeister André Luberriaga und Karl Richard im Dezember 1978 her. Nur drei Monate später, im März 1979, traf die erste Bollendorfer Delegation in Ascain ein. Die Partnerschaftsurkunde wurde im Oktober 1979 in Ascain unterzeichnet und im Februar 1980 in Bollendorf besiegelt. Seit 1980 besuchen die Bollendorfer eine Woche in den Herbstferien Ascain, die Freunde aus dem Baskenland sind bisher mit wenigen Ausnahmen immer zum Karneval an die Sauer gekommen. Zur 1300-Jahr-Feier Bollendorf im Jahr 2016 fand der Besuch im Juni statt, in diesem Jahr aus Anlass des Jubiläums im Mai. Das „Komitee Ascain“ war zunächst ein loser Zusammenschluss von Bollendorfer Bürgern, 2004 wurde der Verein zur Förderung der Partnerschaft Bollendorf–Ascain gegründet.

Vorstand Verein zur Förderung der Partnerschaft Vorsitzender: Rolf Stump (Der jeweils amtierende Ortsbürgermeister ist laut Satzung geborener Vorsitzender der Vereins. Rolf Stump kandidiert in der kommenden Woche nicht erneut für das Amt des Ortsbürgermeisters, daher wird der Vereinsvorsitz wechseln.) Stellvertr. Vorsitzender: Hermann Schmitz Schriftführerin: Melanie Colljung Kassiererin: Agathe Hunewald Beisitzer: Nicole Colljung, Ruth Faber-Plein, Frank Harren, Leo Kenis, Helga Narings, Tobias Vill, Pascal Weber Mitglieder: ca. 80 Infos auf www.bollendorf.de unter „Vereine“

Extra Das Programm zum Jubiläum Die Gäste aus Ascain treffen am Samstag, 18. Mai, gegen 12 Uhr in Bollendorf ein. Die Festveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Gemeindepartschaft beginnt am Sonntag, 19. Mai, um 18 Uhr in der Grundschule. In den folgenden Tagen stehen Ausflüge nach Trier (20. Mai) zu Burg Eltz und nach Cochem (21. Mai, mit Schifffahrt nach Beilstein) sowie zur Römischen Villa Borg und zum Baumwipfelpfad Saarschleife (22. Mai) auf dem Programm. Der 23. Mai wird mit einer Wanderung und einem gemütlichen Treffen am Bouleplatz in Bollendorf verbracht, bevor es am Freitag, 24. Mai, um 15 Uhr wieder zurück nach Ascain geht.

Info Die Partnergemeinde Ascain Ascain (baskisch Azkaine) liegt im französischen Département Pyrénées-Atlantiques, Gemeindeverband Baskenland. Der Ort ist wenige Kilometer vom Atlantik und von der Grenze zum spanischen Teil des Baskenlands entfernt (siehe Karte) und hat gut 4200 Einwohner, die Zahl hat sich in 40 Jahren etwa verdoppelt.

Umgekehrt haben die Bollendorfer in Ascain bereits das Fest „Pastore Lore“ erlebt, den Almabtrieb von Schafen, Rindern und halbwilden Pottok-Ponys, der immer am zweiten Oktoberwochenende stattfindet. Das lässt sich aber nicht in jedem Jahr einrichten, da die Fahrt jeweils in den Herbstferien stattfinden soll.

Die Ascainer Delegation wartet in Vorfreude auf den Bollendorfer Karnevalsumzug. Das Bild stammt aus dem Jahr 2015. Foto: Verein zur Förderung der Partnerschaft Bollendorf / Ascain e.V.

Agathe Hunewald hat die 1190 Kilometer nach Ascain – und noch ein paar Umwege zusätzlich – 1988 mit dem Fahrrad zurückgelegt, im Jahr darauf kamen sieben Gäste aus Ascain mit dem Rennrad nach Bollendorf.

Die Unterkunft in Privatquartieren trägt dazu bei, dass die Menschen einander näherkommen. Mitunter sogar sehr nah: So ist aus der Partnerschaft auch schon eine Ehe entstanden. „Was die Partnerschaft auch am Leben hält, ist, dass dort wie hier jeweils zahlreiche Einheimische an den Programmpunkten und den Essen teilnehmen“, sagt Agathe Hunewald. „Man spricht miteinander - trotz sprachlicher Probleme – man lernt sich kennen und erfährt so manches Interessante über die Partnergemeinde.“

Larrun (französich „La Rhune“) heißt der 905 Meter hohe Berg hinter Ascain, der die Grenze zum spanischen Teil des Baskenlandes bildet. Von oben hat man einen guten Überblick über den Ort. Foto: Verein zur Förderung der Partnerschaft Bollendorf / Ascain e.V.

Die Bollendorfer übernehmen als Gastgeber sämtliche Ausgaben für Essen und Eintrittsgelder. Den Besuch der Gäste finanzieren sie über Spenden, Mitgliedsbeiträge, einen Kuchenverkauf im Sommer, einen „Ascainer Abend“ im November in Verbindung mit der Prinzenproklamation und einen eventuellen Überschuss von der Busfahrt nach Ascain.