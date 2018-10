später lesen Museum Seltene Märchen aus aller Welt Teilen

Märchentag heißt es am Sonntag, 28. Oktober, im Spielzeugmuseum am Hauptmarkt in Trier. Gleich dreimal erzählt Berenike vom Trimbornhof seltene Märchen aus aller Welt: um 12, 14 und 15.30 Uhr. Unterstützt wird sie von Ritter Eofjell aus den Rossbergen.