Tradition : So begeht die Region Trier die Gedenktage im Herbst

Trier/Bitburg/Wittlich Spezielle Gottesdienste, Besuche von Friedhöfen und Kranzniederlegungen gehören seit jeher zu den kirchlichen Traditionen an den stillen Feiertagen. Doch nicht nur die Kirchen, auch der Staat ruft zur Erinnerung auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Landesfeiertagsgesetz Rheinland-Pfalz ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet laut Paragraf 3: Es sind „alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten verboten, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen.“

In Paragraf 9 heißt es: „An den kirchlichen Feiertagen, die nicht gesetzliche Feiertage sind, soll in der Nähe von Kirchen oder anderen religiösen Handlungen dienenden Gebäuden alles vermieden werden, was den Gottesdienst unmittelbar stören kann.“ Öffentliche Tanzveranstaltungen sind am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4 Uhr verboten. Öffentliche Sportveranstaltungen sind am Totensonntag und am Volkstrauertag jeweils bis 13 Uhr untersagt.

Hier eine Übersicht zu Gottesdiensten und weiteren Terminen an den Gedenktagen in der Region. Aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen können wir hier nur eine kleine Auswahl drucken.

Landkreis Vulkaneifel

In der Verbandsgemeinde Daun sind an Allerheiligen in allen Orten Gräbersegnungen, bei denen insbesondere der toten Angehörigen gedacht wird. Am Volkstrauertag legt der Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder auf dem Friedhof einen Kranz zum Gedenken nieder und hält eine kurze Ansprache.

In Gerolstein ist am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche. Am Buß- und Bettag ist ebenfalls um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Am Totensonntag (Ewigkeitssonntag) wird ein Gottesdienst mit Abendmahl und Verlesen der Verstorbenen im Rahmen der Fürbitten um 10 Uhr gefeiert.

In Kelberg ist an Allerheiligen Gräbersegnung und anschließend Messfeier. An Allerseelen gibt es einen Gedenkgottesdienst. Am Volkstrauertag findet eine Kranzniederlegung an der Kriegsgräberstätte Schwarzenberg statt. Am 16. Januar wird dort der 75. Jahrestag der Bombardierung der Gemeinde Kelberg am 16. Januar 1945 begangen. Für diesen Tag ist eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem Marktplatz am Gedenkstein der gefallenen Soldaten und verstorbenen Zivilbevölkerung geplant. Anschließend folgt ein Gottesdienst, der von Ehrenamtlichen und der Realschule plus gestaltet wird.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

In der Verbandsgemeinde Arzfeld ist an Allerheiligen in den Kirchen eine Messe und anschließend Gräbersegnung auf den Friedhöfen. Wegen der Vielzahl der Friedhöfe werden die Gräbersegnungen allerdings oft schon am Wochenende vor- oder nachher mit den Messen kombiniert. Am Volkstrauertag ist eine Messe in Daleiden, an die sich auf dem Ehrenfriedhof eine Gedenkfeier anschließt. Festredner ist der deutsche Botschafter in Luxemburg, Heinrich Kreft. Auf den Ehrenfriedhöfen Dahnen und Eschfeld sind ebenfalls Gedenkfeiern mit Kranzniederlegung und Reden. In allen anderen Gemeinden mit Ehrenmal wird durch den Ortsbürgermeister ein Kranz niedergelegt.

An Allerheiligen in der Stadt Bitburg werden Messen gefeiert sowie die Gräber gesegnet. An Allerseelen wird in der Messe besonders mit Namensnennung der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht. Am Volkstrauertag gibt es traditionell eine Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof Kolmeshöh. Bürgermeister Joachim Kandels hält eine Gedenkrede. Das Totengedenken übernehmen Schüler einer Bitburger Schule. Die Fürbitten und das Vaterunser trägt Gemeindereferentin Waltraud Berger vor. Abschließend legen die Vertreter der Stadt, des Kreises, der Feuerwehr, der Marinekameradschaft, der Reservistenkameradschaft und der anderen anwesenden Organisationen ihre Kränze vor dem Ehrenmal nieder. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Städtische Musikverein und der Männergesangverein Bitburg. Am Totensonntag sind mehrere Gottesdienste.

Zu Allerheiligen finden in Prüm und in den Ortsteilen heilige Messen mit anschließender Gräbersegnung statt. Allerdings fallen nicht alle Termine auf Allerheiligen, sondern teilweise auf die Tagen davor oder danach. So ist die Gräbersegnung auf manchen Friedhöfen an Allerseelen. Am Volkstrauertag findet in Prüm um 10.30 Uhr eine heilige Messe mit anschließender Kranzniederlegung am Wendelshäuschen statt. Dort wird eine Ansprache gehalten. Die Freiwillige Feuerwehr hält Ehrenwache, und der Musikverein umrahmt die Gedenkfeier. Ebenso wird im Ortsteil Niederprüm und Weinsfeld ein Kranz niedergelegt, teilweise an anderen Tagen in Verbindung mit einer Messe.

In der Verbandsgemeinde Speicher ist in Beilingen die Gräbersegnung an Allerheiligen. In Hosten findet am 1. November nach der heiligen Messe (10.30 Uhr) eine Kriegerehrung mit Kranzniederlegung für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges sowie die Gräbersegnung statt. An Allerheiligen ist in Orenhofen ein Totengedenken für die Gefallenen mit Kranzniederlegung durch die Gemeinde am Ehrenmal auf dem Friedhof, mitgestaltet durch den Musikverein Orenhofen. Am Volkstrauertag findet auf dem Friedhof in Beilingen die Kranzniederlegung für die Gefallenen der beiden Weltkriege statt, mit Begleitung durch den Musikverein und die Feuerwehr Beilingen. Am Volkstrauertag wird an zwei öffentlichen Plätzen im Dorf auf halbmast geflaggt. In Spangdahlem wird an Allerheiligen eine heilige Messe in der Pfarrkirche gefeiert mit Gräbersegnung auf dem Friedhof.

In der Verbandsgemeinde Südeifel wird der Volkstrauertag in den Gemeinden kirchlich begangen. Oft ist im Anschluss an die Messe eine Gedenkfeier, teils ist sie auch in den Gottesdienst integriert. Die große Gedenkfeier ist in Neuerburg. Dort sind auch politische Vertreter anwesend. Ansonsten finden kleinere Feiern in vielen Orten statt, meist dort, wo auch ein Ehrenfriedhof ist (unter anderem in Koxhausen, Rodershausen, Ammeldingen, Mettendorf, Sinspelt, Körperich, Kruchten). Am Totensonntag feiern Katholiken das Christkönigsfest. Da in diese Zeit auch der Gedenktag der Heiligen Cäcilia fällt (Patronin der Kirchenchöre), wird dieser Sonntag durch die Chöre festlich mitgestaltet.

Kreis Bernkastel-Wittlich

In der Pfarreiengemeinschaft Morbach wird sowohl an Allerheiligen als auch an Allerseelen für die Verstorbenen gebetet. Zunächst wird der Toten in den Kirchen mit einer Andacht oder Eucharistiefeier gedacht. Anschließend werden die Gräber auf den Friedhöfen besucht. Die Gläubigen zünden Lichter an und stellen Blumen ans Grab. Musikverein und Gesangverein gestalten die Totengedenkfeier auf dem Friedhof mit. Danach segnet der Priester oder Diakon die Gräber, während die Angehörigen der Verstorbenen an den Gräbern stehen.

In der Stadt Wittlich findet am Reformationstag ein Gottesdienst mit Abendmahl (Christuskirche) statt. Am Volkstrauertag ist Gottesdienst in Manderscheid mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Am Buß- und Bettag ist Schulgottesdienst für das 5. bis 8. Schuljahr und abends Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche in Wittlich. Aus Anlass des Ewigkeitssonntags (Totensonntag) können die Menschen Gedenkgottesdienste für die Verstorbenen des vergangenen Jahres am Samstagabend in der Trinitatiskirche in Manderscheid und am Sonntag in Wittlich besuchen. Der Volkstrauertag wird am Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof in der Burgstraße um 12 Uhr begangen. Der Ablauf gestaltet sich jedes Jahr ähnlich, wobei die Schülerbeiträge der Clara-Viebig-Realschule plus jährlich neu mit entsprechenden Zeitbezügen erarbeitet werden. In diesem Jahr wird der Männerchor Wittlich wahrscheinlich zum letzten Mal die Veranstaltung musikalisch begleiten.

In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach findet am Reformationstag ein Regionaler Gottesdienst in der Kirche Wolf statt. Regional bedeutet, dass zwei oder mehr Pfarrer aus dem Kooperationraum gemeinsam den Gottesdienst zelebrieren und alle Gemeindemitglieder aus diesem Raum zu diesem Gottesdienst eingeladen sind. Am Volkstrauertag beginnen die Gedenktermine im Wechsel mal in Traben, mal in Trarbach auf dem Friedhof. Danach findet ein Ökumenisches Friedensgebet zum Volkstrauertag in der jeweiligen Kirche statt. Am Buß- und Bettag ist immer ein Regionaler Gottesdienst, in diesem Jahr in Zell in der Pauluskirche um 18 Uhr. Und am Totensonntag ist Gottesdienst auch im Wechsel, mal in Traben, mal in Trarbach.

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist zum Beispiel am Reformationstag ein festlicher Abendgottesdienst um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Veldenz und um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Mülheim mit Kirchenchor. Am Volkstrauertag werden vormittags Gottesdienste, anschließend in Brauneberg, Mülheim, Burgen und Veldenz Gedenkveranstaltungen der Ortsgemeinden jeweils am örtlichen Ehrenmal (mitgestaltet von Feuerwehr, Chor, Musikverein oder Spielmannszug) organisiert. Am Buß- und Bettag werden Abendgottesdienste in der evangelischen Kirche Burgen (um 18 Uhr) und in der evangelischen Kirche Mülheim (um 19.30 Uhr) gefeiert. Am Totensonntag finden Gottesdienste mit Abendmahl und Verlesung der Namen der Verstorbenen um 9.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Veldenz, um 10.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Mülheim und um 15 Uhr in der Evangelischen Kirche Gornhausen statt. Um 14 Uhr ist eine Gedenkfeier auf dem Friedhof in Burgen (mit den Bläsern des Musikvereins).

Stadt Trier

Am Volkstrauertag wird traditionell am Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof Trier ein Kranz niedergelegt, um der Opfer von Gewalt und Krieg zu gedenken. Dieses Jahr lädt Oberbürgermeister Wolfram Leibe um 11 Uhr dazu ein. Ebenso werden in Trier an öffentlichen Gebäuden (staatliche und kommunale Verwaltung, öffentliche Schulen, Gebäude von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) wie in ganz Rheinland-Pfalz an diesem Tag die Flaggen auf halbmast gesetzt. Der Buß- und Bettag wird als besondere Tradition in Trier ökumenisch von katholischen und evangelischen Christen gefeiert. Dazu predigen im jährlichen Wechsel ein Vertreter der evangelischen Kirche im katholischen Dom und ein Vertreter der katholischen Kirche in der evangelischen Basilika. Diesmal sind Schöpfung und Klima das Hauptthema. Der Gottesdienst findet in der Konstantin-Basilika um 19 Uhr statt.

Einen besonderen Gottesdienst an Allerheiligen gibt es in Heiligkreuz. Dort sind Gregorianische Choräle zu hören. Außerdem wird an Allerseelen die Urnengruft in St. Michael (Mariahof) geöffnet. In den meisten Pfarreien sind die Gottesdienste an Allerheiligen oder an Allerseelen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Trier feiert am Reformationstag um 19 Uhr einen Festgottesdienst in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika. Gastprediger ist Pfarrer Mindaugas Kairys aus Garliava (Litauen), Liturg ist Pfarrer Thomas Luxa. Am Volkstrauertag wird um 9.30 Uhr ein Gottesdienst im Caspar-Olevian-Saal mit Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath gefeiert. Um 11 Uhr ist Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Ratz in der Konstantin-Basilika. Am Buß- und Bettag findet der Gottesdienst in der Konstantin-Basilika um 19 Uhr statt. Am Totensonntag feiert die Evangelische Kirchengemeinde Trier um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Ratz im Caspar-Olevian-Saal, um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Reinhard Müller in der Konstantin-Basilika.

Kreis Trier-Saarburg

In der Verbandsgemeinde Hermeskeil findet am Reformationstag um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Hermeskeil statt. Am Totensonntag werden in der evangelischen Kirche in Hermeskeil und Züsch in den Gottesdiensten die Namen der im vergangenen Kirchenjahr verstorbenen und kirchlich beerdigten Gemeindemitglieder verlesen und ihrer gedacht. Die Form des Gedenkens ist dabei unterschiedlich. So wird häufig bei der Verlesung der Namen für jeden Verstorbenen eine Kerze entzündet. Die katholischen Gottesdienste in Hermeskeil waren bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht veröffentlicht. Die entsprechenden Termine der Pfarreiengemeinschaft sind unter www.katholische-kirche-ruh.de abrufbar.

Zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalttaten findet alljährlich am Volkstrauertag in der Stadt Konz eine Gedenkfeier am Ehrenmal „Auf dem Sprung“ statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung, die von einem Musikverein und/oder Kirchenchor sowie von Schülern der weiterführenden Schulen in Konz (Realschule plus oder Gymnasium Konz) feierlich mitgestaltet wird, hält der Bürgermeister eine Gedenkrede. Die Veranstaltung endet mit der feierlichen Kranzniederlegung durch den VdK-Ortsverband Konz und der Freiwilligen Feuerwehr Konz.

In der Verbandsgemeinde Ruwer finden am Volkstrauertag eine örtliche Gedenkveranstaltung mit Unterstützung der Feuerwehr und eventuell von Chören und Musikvereinen statt.

In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gibt es am Volkstrauertag in mehreren Ortsgemeinden Gedenkfeiern. Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Saarburg hält ihre Gräbersegnungen zu Allerheiligen vom 1. bis 3. November ab.

Jesus wacht über ein Grab in der Erdorfer Straße in Bitburg. Foto: TV/Christian Altmayer