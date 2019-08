i-Dötzchen : So gelingt der Start ins neue Schuljahr

So gelingt der Start ins neue Schuljahr

Trier/Bitburg/Wittlich Viele Erwachsene schauen mit Freude auf ihre Schulzeit zurück. Damit das auch ihre Kinder können, gilt es, diese prägende Phase des Lebens möglichst sicher und angenehm zu gestalten.

Die Sommerferien in Rheinland Pfalz enden am 9. August. Für die Schüler der Region Trier beginnt ein neues Schuljahr voller neuer Erlebnisse und Herausforderungen. Für manche von ihnen startet durch die Einschulung in die Grundschule oder den Wechsel zur weiterführenden Schule aber nicht nur ein neues Schuljahr, sondern eine neue Lebensphase.