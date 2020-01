Das sagt der Vorstand : So war’s und so soll’s werden

So war’s und so soll’s werden

Wittlich-Wengerohr/Ürzig Die Sportfreunde Lokomotive Wengerohr-Belingen konnten sich schon in den ersten Tagen ihrer Gründungszeit über großen Andrang freuen. Jan Kohlei: „Für mich war nach der überaus reibungslosen Vereinsgründung die größte Überraschung der Start unserer Vereinsjugendarbeit.

Wir hatten das eigentlich nicht auf dem Schirm, aber die Fragen nach einer gezielten Jugendarbeit wurden immer häufiger an uns gestellt. Als wir dann nach langen Überlegungen ein Schnuppertraining anboten, wurden wir sprichwörtlich überlaufen. Aus allen umliegenden Dörfern kamen die Kinder zu uns. Wir starteten sofort mit einer Bambinimannschaft und einer F-Jugend Mannschaft in den Spielbetrieb der letzten Saison. Seit dieser Saison haben wir mit einer E-Jugendmannschaft ein drittes Team am Start.“