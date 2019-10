Konzert : Sonaten für Klavier und Violine in der Synagoge

Foto: TV/Ingolf Turban

Wittlich Ausschließlich Sonaten für Violine und Klavier von Beethoven präsentieren Ingolf Turban (Foto) und Marlo Thinnes am Samstag, 2. November, um 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich.

Bei Ingolf Turban, einem der führenden deutschen Geiger und Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München, wird dabei die Musik vermutlich in besten Händen liegen, denn er hat sämtliche Violinsonaten Beethovens mit seinem Klavierpartner Marlo Thinnes,

erster Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe und in Wittlich kein Unbekannter seit seinen Auftritten in der Synagoge, auf CD eingespielt.

Karten gibt es ab 20 Euro im Vorverkauf unter www.wittlicher-konzerte.de oder per E-Mail an karten@wittlicher-konzerte.de sowie bei Ticket Regional und den bekannten Wittlicher Vorverkaufsstellen.