Konzert : Soul-Pop mit Irma bei Nacht der Stimmen im Freilichtmuseum

Konz Zur Nacht der Stimmen kommt die Französin Irma am Samstag, 3. August, ins Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz. Beginn ist um 20 Uhr. Als Special Guest tritt Tiwayo auf.

In ihrer Wahlheimat Frankreich ist Irma bereits ein gefeierter Star mit Zehntausenden Fans. Ihr Debütalbum „Letter To The Lord“ erhielt zweifach Platin, die erste Single kletterte auf Platz 2 der französischen Single-Charts. Nun macht sich die gebürtige Kamerunerin auf, um Deutschland mit ihrem Soul-Pop zu erobern, der auf ihrem aktuellen Album deutlich rhythmischer als Acoustic-Soul mit R&B-Einflüssen daherkommt.