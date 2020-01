Show in Wittlich : Spiel der Schatten

Wittlich Nach ihrem Sieg beim französischen Supertalent haben die Mobilés mit ihren „Moving Shadows“ das Publikum weltweit begeistert.

Mit ihrer neuen Show treten sie am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr im Eventum in Wittlich auf. Acht Künstler, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise in die menschliche Entstehungsgeschichte, die Höhepunkte der modernen Musik oder in die Welt des Sports.