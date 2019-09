Feste : St.-Remigius-Kirmes und Oktobermarkt locken nach Kröv

Kröv Die Ortsgemeinde und der Musikverein Kröv laden zum Weinfest anlässlich der Sankt-Remigius-Kirmes ein. Freitag, 4.Oktober: Feierabend mit Schwung & Blasmusik, 18 Uhr Eröffnung mit der Winzerkapelle Kröv, Begrüßung durch Mosella Sarah und Weinprinzessin Saskia; 21 Uhr Tanz & Unterhaltung mit dem Musikverein Roggenbeuren.

Samstag, 5. Oktober: Musik in der Weinbrunnenhalle: 14.30 Uhr Vlierländer Musikanten; 17 Uhr Musikverein Roggenbeuren; 20.30 Uhr (Eintritt 5 Euro im Vorverkauf, 6 Euro an der Abendkasse) Party und Stimmung mit der Band Zündstoff. Sonntag, 6. Oktober: Musik in der Weinbrunnenhalle, 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Mörschied; 13.15 Uhr Musikverein Zeltingen-Rachtig; 14 Uhr Winzerfestzug durch die Straßen von Kröv, Stimmung mit der Gruppe Lasminka am Weinbrunnen; 15.15 Uhr Vlierländer Musikanten; 18.30 Uhr Musikverein Darscheid; 21 Uhr Kirmesausklang mit der Winzerkapelle Kröv. Der Oktobermarkt am Samstag und Sonntag wird als Kram-,

Trödel- und Bücherflohmarkt gestaltet. Dort gibt es auch Frisches vom Grill. Am Sonntag ist auch die Kaffeestube in der Weinbrunnenhalle geöffnet. Foto: Karl-Josef Röhl