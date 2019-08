Freizeit : Stilvoll dinieren auf dem Viehmarktplatz

Trier Picknick mitten in der Stadt: Zum fünften Mal findet am Samstag, 10. August, das Weiße Dinner auf dem Trierer Viehmarktplatz statt.

Von 18 bis 24 Uhr feiern wieder fröhliche Menschen zusammen, an selbst mitgebrachten Tischen, Stühlen, Dekoration, Porzellan, und leckerem Essen und Trinken. Es wurde auch schon ein runder Geburtstag mit der ganzen Gesellschaft gefeiert; vor drei Jahren sogar eine Verlobung. Um 21.30 Uhr zünden wieder alle die mitgebrachten Wunderkerzen an und schwenken mit weißen Tüchern. Und alle die dabei sind, sind in Weiß gekleidet (Dress­code ist Pflicht). Das Weiße Dinner Trier ist kostenlos, unkommerziell und unpolitisch