Tag des offenen Denkmals : Streifzüge in die Vergangenheit

Region Wenn jedes Jahr am zweiten Sonntag im September historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen öffnen, dann ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals.

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ als Motto des Tags des offenen Denkmals am 8. September schließt sich an das Bauhaus-Jubiläum an. 2019 jährt sich die Gründung des Bauhauses zum 100. Mal – und damit auch der wichtigste künstlerische Umbruch des 20. Jahrhunderts, der das künstlerische Denken und Schaffen weltweit revolutionierte und bis in die Gegenwart wirkt.