Region : „Super Campingplätze“, sagen die Niederländer

Region Niederländische Reisende haben Deutschland als bestes Reiseland für Campingurlaub ausgezeichnet. Und nicht nur das: Als Gastgeber haben drei Campingplätze aus Rheinland-Pfalz besonders gut abgeschnitten und es unter die Top-5 der deutschen Campingplätze geschafft.

„Die Niederlande führen die Liste der wichtigsten Auslandsmärkte für Rheinland-Pfalz an“, sagt Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. „Wir freuen uns riesig, dass die Campingplätze in Rheinland-Pfalz bei unseren niederländischen Gästen so beliebt sind.“ Drei Campingplätze aus Rheinland-Pfalz haben es beim Zoover-Award in die Top-5 geschafft: der Holländische Hof in Senheim an der Mosel, Prümtal Camping Oberweis in der Eifel sowie der Familiencampingplatz Camp Kyllburg ebenfalls in der Eifel. Das Camp Kyllburg ist bei den Top-5 Spitzenreiter mit 9,3 von 10 möglichen Punkten. 30 000 Nutzer hatten dafür über die Online-Plattform Zoover.nl abgestimmt.