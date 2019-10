Unsere Vereine : SV Gerolstein – Auf die nächsten 100 Jahre

Gerolstein 1919 steht bei so manchem Verein mit sportlichem Angebot als Gründungsdatum im Vereinsnamen. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Vor allem den Kindern und Jugendlichen galt es, so schnell wie möglich eine Perspektive aufzuzeigen.

In der Brunnenstadt Gerolstein, von wo aus schon seit 1888 das kohlensäurehaltige Wasser um die Welt ging, waren das Leo und Oskar Dunsbach, Hans Hermann, Josef und Nikolaus Koch, Julius Levy, Josef und Hans Begass, Willy Maldener und Hubert Weidig, die am 1. Mai 1919 Gerola Gerolstein gründeten. Im Oktober erfolgte die Umbenennung in Sportverein Gerolstein 1919. Auf der Gemarkung Auf Lehmen wurde zum ersten Mal daheim Fußball gespielt. Zwei Jahre nach der Gründung schloss sich der SV Gerolstein mit der Turn- und Sportvereinigung Gerolstein zusammen und erweiterte sein Angebot um Leichtathletik und Turnen. Ab 1924 ging mit dem neuen Sportplatz in der Sarresdorfer Straße ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.