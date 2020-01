Tanzshow : Mitreißende Rhythmen von der grünen Insel

Trier Die irische Tanzshow „Celtic Rhythms“ ist am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr in der Trierer Europahalle zu erleben. Die Show verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music.

Sie ist tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen. Dance Captain- Andrew Vickers konkurriert in leidenschaftlicher Intensität mit solistischen Einlagen der Musiker um die Gunst des Publikums. Der Bühnenboden bebt, wenn unzählige Füße synchron in donnerndem Rhythmen die Zuschauer geradezu hypnotisieren. Ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft, musikalischer Vielfalt und traumhaft schöner keltischer Melodien. Vollendete Körperbeherrschung und synchrone Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist. Außerdem mitreißende Percussion Effekte im Wechsel von Stepptanz und Trommel. Bei „Celtic Rhythms“ ist alles live – deshalb gibt es, anders als in vielen anderen Irish Dance Shows, kein einziges Playback. Die Musiker der Liveband studieren meist in Limerick irische Musik, an der einzigen Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. Karten gibt es im Vorverkauf ab 48,90 Euro.