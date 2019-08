Unsere Vereine : Der weiße Sport bringt Fitness und Spaß

KONZ (doth) Wie fit Tennis einen Sportler hält, beweist Wilhelm Hohenester. Der 79-Jährige ist ein Mann der ersten Stunde beim TC Konz und war auch 16 Jahre lang 2. Vorsitzender. Er kann sich noch gut erinnern, wie alles begann.

Große Ereignisse im Verein waren der Bau der heutigen Tennisanlage in den Jahren 1971/72 und des Clubhauses 1977. Aktuell gibt es 158 Mitglieder. Zwei Jungen U 18-Mannschaften sind in einer Spielgemeinschaft mit Wiltingen und Wasserliesch. Ferner gibt es eine Damenmannschaft, die mit Roscheid spielt, eine Herrenmannschaft, zwei Herren 60 plus, und eine Herren 55 plus.