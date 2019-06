Unsere Vereine: Aquarienverein Trier : Trierer Freunde der exotischen Wasserwelten

Trier Wen die geheimnisvolle und bunte Welt der exotischen Wasserfauna fasziniert, für den dürfte der Aquarienverein Trier die richtige Adresse sein. Seine rund 3000 Quadratmeter umfassende Vereinsanlage Im Avelertal Tal 14 grenzt unmittelbar an den Aveler Bach.

Die Anlage Im Avelertal liegt zwar versteckt etwas unterhalb der Straße, ist aber dank eines deutlichen Hinweisschildes leicht auffindbar. Interessierte können die Aquarienausstellung, in der rund 100 verschiedene Fischarten präsentiert werden, kostenlos besichtigen. Die Zeiten: Donnerstag, 16 bis etwa 19 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 10.30 bis 12 Uhr.

Die exotischen Bewohner tummeln sich nicht zufällig zusammengewürfelt in ihren Becken, sondern geordnet nach den Erdteilen ihrer Herkunft oder nach besonderen Themen. Gezeigt wird etwa die Symbiose zweier verschiedener Fischarten, die in der Natur aufeinander angewiesen sind. Und bei aller gemeinsamen Arbeit, die in den Vereinsaquarien steckt – es sind „nur“ die Ausstellungsstücke. Vorsitzender Carsten Schulze: „Natürlich besitzen alle Mitglieder zuhause ihre eigenen Aquarien, in denen einige auch selbst exotische Arten züchten. Hier in der Vereinsanlage betreiben wir keine Zucht.“