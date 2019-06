Konzert : Two-Man-Band mit vollem Sound

Handle with Care (Mirko Schrader und Igor Margolin). Foto: Mirko Schrader/privat

Enkirch Unplugged präsentieren Mirko Schrader und Igor Margolin als Handle with Care! einen vollen Band-Sound. Am Samstag, 8. Juni, sind sie in Tom’s Kneipe und Kultur zu Gast. Schraders charakteristische Stimme, seine akustischen Gitarren in Verbindung mit Loops und Margolins Drum-/Percussion-Spiel ergeben ein intensives Klangbild.

