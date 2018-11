später lesen Hochschule Uni bildet Psychotherapeuten für Kinder aus Teilen

Die Universität Trier bietet in diesem Semester ein neues Angebot im Fach Psychologie an: Elf Kandidaten sind in den neuen Weiterbildungsstudiengang Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gestartet. Sie können die Approbation erwerben, die sie zur Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen berechtigt.