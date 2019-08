Unsere Vereine : Viele kleine Dinge können Großartiges erreichen

Trier Klein wie effektiv ist der Trierer Verein „Bildung fördert Entwicklung“. Sein Wirkungsradius reicht bis ins ostafrikanische Kenia. Dort hat man sich inzwischen sogar einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss verschafft – und dies im positiven Sinne.

Der Verein mit rund 170 Mitgliedern ist 2014 an der Universität Trier entstanden, von wo aus auch die meisten seiner Initiativen und Projekte ausgehen. Die Mitglieder leben heute größtenteils verstreut über ganz Deutschland – es sind in der Mehrzahl ehemalige Studierende der Trierer Uni. „Unser vorrangiges Ziel ist es, jungen Menschen in Kenia Zuwendung, Ermutigung und Signale der Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben“, heißt es in einer Infoschrift. Und dazu sei Bildung der Schlüssel überhaupt, in Kenia wie in Deutschland. Das Leitmotto des Vereins lautet auf Kenianisch: „Haba na haba hujaza kibaba!“ – auf Deutsch: „Viele kleine Dinge können Großartiges erreichen.“ Dieses Motto weist schon darauf hin, dass die Vereinsaktivitäten, egal ob in Trier oder etwa in den Slum-Schulen Nairobis, in keinem Zusammenhang mit den millionenschweren staatlichen Entwicklungshilfeprogrammen stehen. Der Vorsitzende und Initiator von „Bildung fördert Entwicklung“, der Trierer Geograf und Politologe Dr. Johannes Michael Nebe, gehört sogar zu den schärfsten Kritikern der Entwicklungshilfe, so wie sie seit 60 Jahren von Europa und den USA praktiziert wird. „Seit sechs Jahrzehnten werden die afrikanischen Völker mit unserem Geld unmündig gehalten. Ihre Potentaten kassieren, an der Situation der Armen ändern sie nichts und die kleinen wie mächtigen afrikanischen Eliten haben sich bequem eingerichtet“, sagt Nebe. Und die daraus folgernde Aussichtlosigkeit der Armen sei wiederum der Grund für die große Fluchtbewegung nach Europa. Bei der Projekten mit deutschen und kenianischen Studierenden in Afrika habe er selbst einen Entwicklungsprozess durchlaufen – „wir lernten die Verhältnisse in den Slums kennen und erlebten den Bildungshunger der Kinder und Jugendlichen dort.“