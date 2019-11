Konzert : Usafe-Band tritt in Bitburger Stadthalle auf

USAFE Band. Foto: Trierischer Volksfreund/Kulturgemeinschaft Bitburg/Ute Gerten

Bitburg Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Bitburg gastiert am Dienstag, 10. Dezember, um 20 Uhr die Usafe-Band in der Bitburger Stadthalle zum traditionellen Weihnachtskonzert. Die Mitglieder des Musikkorps der U.S.-Luftstreitkräfte in Europa sind „Amerikas musikalische Botschafter“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Stationiert sind mehr als 40 Musiker auf dem Stützpunkt Sembach in Deutschland und sie repräsentieren die Vereinigten Staaten und die US-Luftwaffe in über 20 Ländern quer durch Europa, Asien und Afrika. Das Repertoire der Usafe-Band reicht von klassischer Musik bis hin zu latein-amerikanischen Rhythmen, über Showklänge bis zu modernem Jazz, Rock, und Pop und Big-Band-Melodien. Beim diesjährigen Konzert erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Konzertprogramm untermalt von traditionellen Weihnachtsliedern.