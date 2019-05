Ute Bales liest in der Tufa

Trier (red) Ute Bales liest aus ihrem jüngsten Werk „Bitten der Vögel im Winter“ am Sonntag, 5. Mai, um 19.30 Uhr im kleinen Saal der Trierer Tuchfabrik. Es handelt von dem Völkermord der Nazis an den Sinti und Roma.

Ute Bales, 1961 in Borler/Eifel geboren und in Gerolstein aufgewachsen, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Giessen und Freiburg, wo sie seither lebt. Die Schriftstellerin ist mit dem Martha-Saalfeld-Literaturpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Der Eintritt beträgt zehn Euro.