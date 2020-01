Digitale Nachbarschaft : Vereine gehen digital in die Zukunft

Vereine gehen digital in die Zukunft

Trier Volles Programm bei der Digitalen Nachbarschaft: Neben analogen Workshops und Handbüchern gibt es auch ein Online-Angebot mit Webinaren und Lehr- filmen zu allen relevanten Themengebieten wie Home- page, Mitgliederverwaltung, Finanzen und interner und externer Austausch.

Das Herbstfest war wieder einmal großartig. Und Jürgen hat so tolle Videos aufgenommen von der Begrüßungsrede des Ortsvorstehers und dem geselligen Beisammensein mit Tanz zu den Klängen der Coverband. Bevor die Weihnachtsfeier ansteht, sollen die Clips schnell auf die Facebook-Seite des Vereins. Doch halt: Darf er das?

So einfach ist das nicht zu beantworten. Denn es gelten rechtliche Rahmenbedingungen bei der Veröffentlichung von Bildern – auch bewegten. Dazu gehört etwa das Recht am eigenen Bild. Sprich: Auf jeden Fall muss der Ortsvorsteher gefragt werden, ob er mit seiner Rede online zu sehen sein möchte. Bei Musik muss geklärt werden, ob und in welcher Höhe Gema-Gebühren anfallen. Und ob es bei Anna und Peter gut ankommt, wenn ihre rudimentären Tanzversuche für ewig im Internet verfolgt werden können?