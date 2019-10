Konzert : Violine, Klarinette und Klavier im Schloss Weilerbach

Katrin Hagen (Klarinette) ist Musikpädagogin an der Musikschule in Echternach. Foto: Jazz-Initiative Eifel

Bollendorf (red) Elsa Skenduli (rechts, Violine) und Katrin Hagen (Klarinette), Musikpädagoginnen an der Musikschule in Echternach, treten gemeinsam mit Ralf Britten (Klavier), Direktor des Trifolions Echternach, am 13. Oktober, um 11 Uhr im Schloss Weilerbach auf.

Zu hören sind Werke des 20. Jahrhunderts.

Ralph Britten, Foto: Philippe Hurlin Trifolion neues Programm 2019/2020. Foto: Trifolion/Philippe Hurlin

Trifolion neues Programm 2019/2020. Foto: Trifolion