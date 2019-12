Weihnachten : Warum ich noch Weihnachten feiere

klausen Hier ein Fest und da ein Fest! Der Terminplaner, der vielen Feste, wird niemals leer. Im Gegenteil – immer wieder komme neue Feste hinzu! In der Fülle der vielen Events und Festivitäten wirkt das Weihnachtsfest oftmals altmodisch, überfrachtet von Erwartungen und hoffnungslos verkitscht!

Weihnachten mit all dem was dieses Fest umgibt, die Geschichte der Geburt Jesu, Tannenbaum und Lichterglanz rührt vieles in mir an, was tief in mir schlummert. Wenn ich aufmerksam die Welt um mich herum betrachte, dann scheint das nicht nur bei mir so zu sein. Auch im fernen China etwa stellen die Menschen Weihnachtsbäume auf oder hören den alten und modernen Weihnachtsliedern zu. Weihnachtsmärkte ziehen Menschenmassen an, und das mittlerweile auch an vielen Orten bis über Silvester hinaus. Jedes Jahr aufs Neue sammeln sich Familien rund um unseren Erdball, um am Fest der Feste „daheim“ bei ihren Lieben zu sein. Weihnachten weckt in uns eine Sehnsucht, die an unsere tiefsten Schichten rührt und uns mit Gott in Verbindung bringt.