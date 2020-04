Spiritualität : Was man von Ordensleuten lernen kann

Schwester Anne Meike Brück vom Schönstattzentrum Trier schaut in die Baumkronen ihres Gartens. Foto: Katharina Fäßler

Region Was die Philosophie der Achtsamkeit bringen soll, woher sie kommt und was Klosterschwestern und Mönche der Region davon halten.

„Der Garten hier ist beruhigend. Man tritt ein und ist in einer anderen Welt. Das gehört für mich auch zum Thema Achtsamkeit. Zu fühlen und zu artikulieren, was das ist, was einen hier so angenehm umgibt,“ sagt Schwester Anne-Meike vom Schönstattzentrum in Trier.

„Achtsamkeit“ als Lebenseinstellung ist in den letzten Jahren ein Trend geworden. Viele Bücher, Podcasts und etablierte Medien greifen das Thema auf, von der Apothekenumschau bis zum Deutschlandfunk, aber auch die Wissenschaft untersucht die Wirkung von Achtsamkeitsausübung.

Die ursprünglich buddhistische Philosophie besteht darin, Lebensfreude nicht von äußeren Bedingungen abhängig zu machen, sondern durch einen klaren Geist auch in schwierigen Lebenszeiten oder Stresssituationen mit der Kraft seiner inneren Ressourcen verbunden zu sein, so schreibt es das Deutsche Fachzentrum für Achtsamkeit. Indem man lerne, negatives Grübeln oder unangenehme Gefühle vorurteilsfrei zu registrieren und zuzulassen, könne man sie irgendwann auch selbstbestimmt beruhigen oder lenken.

Dieses starke Selbstbewusstsein kann demnach auch trainiert werden, indem man versucht, in jeder Situation ganz im Hier und Jetzt zu sein. Man richtet dabei die Aufmerksamkeit der Gedanken auf den gegenwärtigen Moment. Indem man Meditationsübungen praktiziere, könne man diese Geisteskraft ebenfalls trainieren.

Die Philosophie scheint in unserer unsteten Zeit einen Nerv getroffen zu haben – auch viele junge Menschen suchen diese Art der Geist- und Seelsorge auf, wollen die Praktiken erlernen und den inneren Frieden erleben und reisen dafür manchmal gar bis nach Indien oder Bali, um in buddhistischen Klöstern zu meditieren.

Inwieweit aber überscheidet sich diese Geisteshaltung mit den Lebensformen der Mönche und Nonnen in christlichen Klöstern unserer Region? Und kann das, was viele in der Ferne und in Online-Coachings suchen, auch hier erlebt werden? Auch christliche Ordensgemeinschaften – zum Beispiel in Springiersbach, Himmerod und Trier – bieten an, bei ihnen im „Kloster auf Zeit“ einmal „Atem zu holen“ und das für einen Tagessatz oder gegen Mitarbeit in Haus und Garten (siehe Infobox Seite 2).