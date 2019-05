Unsere Vereine : Wenn aus Freunden Paulsbrüder werden

Foto: Christina Bents

Lieser Entspannt sitzen die Vereinsmitglieder der Paulsbrüder zusammen, weil ihr Verein einjähriges Bestehen hat. Gegründet haben sie sich, so steht es in ihrer Satzung, zur „Erhaltung und Pflege des Brauchtums, der generationsübergreifenden Belebung, Förderung und Unterstützung soziokultureller Aktivitäten und Veranstaltungen in der Gemeinde Lieser.“ Damit sind Feste wie beispielweise das Straßenfest der Gemeinde gemeint.

Sie wollen aktiv dazu beitragen, dass diese Tradition erhalten bleibt. Und weil ihnen ihre Heimatgemeinde und das Wahrzeichen, die Paulskirche, wichtig sind, haben sie sich Paulsbrüder genannt, und als Logo eine Zeichnung des Gotteshauses gewählt. Marco Rösler, Geschäftsführer des Vereins erklärt: „Die Betreiber eines Stands am Straßenfest, der an einer verbindenden Kurve steht, hatten angekündigt aufzuhören. Das fanden wir schade, denn so würde ein Stück der Atmosphäre des Fests verloren gehen.“ Weiter sagt er: „Man kann in Lieser in den Straßen rund um den Marktplatz feiern. Ohne die Stände rundum würde sich in einigen Jahren vielleicht alles nur noch auf dem Marktplatz abspielen.“ Später hätten sie erklärt, dass sie weitermachen würden, wenn die Standbetreiber nicht weitermachen wollten. Das hätten sie dann noch zweimal wiederholt und Wort gehalten.

Um das Vorhaben auch formal umsetzen zu können, haben sie sich entschlossen, einen Verein zu gründen. „Unser erster Gedanke war, dass wir das ja auch versicherungs- und steuerrechtlich absichern müssen, da war eine Vereinsgründung wichtig.“ Der zweite Gedanke war, „was machen wir mit dem Geld, wenn welches übrig sein sollte?“ Schnell seien sie sich einig gewesen, dass es im Ort bleiben solle, und so hätten der Kindergarten, die Grundschule und die Paulskirche nach dem Fest einen Scheck überreicht bekommen. „Wurden wir vielleicht vor dem Straßenfest noch ein wenig belächelt, haben wir das Fest mit 40 Helfern und sechs bis acht Leuten pro Schicht gut hingekriegt. Als wir dann noch Geld an Kita, Schule und Kirche gegeben haben, wurden wir auch im Ort akzeptiert“, sagt Griebler. Insgesamt hat der Verein zwölf Mitglieder, die sich alle seit vielen Jahren kennen, Kinder im selben Alter haben und miteinander befreundet sind. Philipp Griebler: „Es war uns natürlich auch bewusst, dass wir wegen des Festes, der vielen Arbeit und Organisation, die damit einhergeht, ein Risiko für unsere Freundschaften eingehen, aber das hat alles gut funktioniert.“ Gelingen konnte es auch, weil sie aus dem Familien- Freundes- und Bekanntenkreis viel Unterstützung bekommen haben, „denn sonst hätten wir das nicht stemmen können“, sind sie sich einig. Gefreut haben sie sich auch darüber, dass ihnen die vorherigen Standbetreiber mit Rat, Tat und Standdiensten geholfen haben.

Hintergrund Die Paulskirche in Lieser Der Ursprung der Kirche reicht wohl schon über 1000 Jahre zurück. Erweiterungen über die Jahrhunderte hinweg haben die Kapelle in der jetzigen Form entstehen lassen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt und 1947 notdürftig in Stand gesetzt. Von 1974 bis 1978 baute man die Kirche unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wieder auf. Die Kirche wurde bis 1861 von Einsiedlern genutzt. Für die Lieserer selbst diente sie Mitte des 20. Jahrhunderts auch als Unterschlupf, wenn Unwetter, während Arbeiten in den Weinbergen, einsetzte. Noch heute wird erzählt, dass sogar Kühe, die als Zugtiere dabei waren, mit in die Paulskirche genommen wurden.

Extra Die früheren Paulsbrüder In den Weinbergen oberhalb von Lieser steht die Paulskirche. Sie ist den Einheimischen und vielen Kurgästen vom Kueser Plateau bekannt. Zwischen 1687 und 1861 lebten dort Eremiten, die die einsam gelegene Kapelle betreuten. Die Einsiedler wurden in Lieser „Paulsbrüder“ genannt. Mitte des 19. Jahrhunderts wohnte der letzte Eremit, der unter dem Namen „Paulsbruder Rickes“ in der Gegend bekannt war, dort. Er hielt die Kirche in Ordnung, läutete die Betglocke, betete in eigenen und fremden Anliegen und hielt jeden Sonntagnachmittag eine Andacht. Er hielt sich Ziegen, hatte einen schönen Bienenstand und sammelte Heilkräuter. Er lebte hauptsächlich von Almosen, die er sich erbettelte. Er starb 1861. Über ihn gibt es sogar einen Reim: „Rickes, Rickes ruhde Boart, schläft die Gäs oaf dä Moart, kann se nit vakääfen mous se widda häm schläfen“. (Rickes, Rickes roter Bart schleift die Geiß auf den Markt, kann sie nicht verkaufen, muss sie wieder nach Hause schleifen.)

Info Der Vorstand der Paulsbrüder: Vorsitzender: Frank Lentes Zweiter Vorsitzender: Philipp Griebler Geschäftsführer: Marco Rößler Kassierer: Nico Rieb Schriftführer: Daniel Ehses Beisitzer: Thomas Kalverkamp, Jörg Genetsch, Christian Büscher, Stefan Kalles

Denn einfach waren die Voraussetzungen für ein Gelingen nicht. Die Paulsbrüder hatten zwar einen Namen, ein Logo, das ihnen die ortsansässige Künstlerin Ulrike Erbes gefertigt hat, und einen Verein, aber sie brauchten noch einen Stand, eine Idee für Essen und Musik. Zu trinken gab es Wein, Viez und Traubensaft. Zum Essen haben sie dann Pulled Pork Burger angeboten, der aus einem zarten Schweinebraten aus der Schulter, der 24 Stunden Garzeit im Smoker braucht, besteht. „In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir beim Fleisch geschlafen, um alle zwei Stunden zu kontrollieren, ob auch alles in Ordnung ist“, berichtet Philipp Griebler. Ihr Plan ging auf, und am Sonntag gegen 16 Uhr ging der letzte Pulled Pork Burger über die Theke. Den Stand haben die Paulsbrüder selbst vor Ort gebaut und Musiker haben sie auch noch gefunden.