Unsere Vereine : Wenn es keinen Prinzen gibt, ernennen wir halt einen König

Heidenburg Die Hädaborja Flappesse sind ein eher junger Verein. Doch Karneval hat in Heidenburg eine große Tradition.

Dieses Ereignis passt so richtig zum Vereinslied. Denn die Narren singen während der Session gerne „Dat git es nur in Häädeborsch“, passend auf die Melodie von „Kölsche Jung“

In diesem Jahr brauchen die Flappesse keine Überraschung vorzubereiten. Denn mit Ralf II. und Simone II. alias Ralf Mattes und der Vereinsvorsitzenden Simone Thiele hat sich 2020 ein Prinzenpaar gefunden. „Wir haben uns beide spontan bereit erklärt“, sagen sie. „Ein Prinzenpaar bringt die Fastnacht weiter“, sagt Thiele. Das einzige Prinzenpaar in der VG Thalfang brachte den Hädeborja Flappesse auch ein Privileg: Sie hatten lange die Schlüsselgewalt bei der Thalfanger Rathausstürmung.

2007 ist der Verein unter dem Namen KV Hädeborsch Helau 2007 gegründet worden. 2017 ist er dann unbenannt worden in Hädeboja Flappesse 2007, in Anlehnung an den gleichnamigen Verein, der bereits Mitte der 1980er gegründet wurde, sich dann aber Anfang der 2000er aufgelöst hatte. „Die Fastnacht ging trotzdem durch, trotz Vereinswechsel“, sagt Schriftführer Jörg Christen.

Doch ist die Fastnacht in Heidenburg wesentlich älter. „Bereits in den 1950er Jahren gab es erstmals einen Fastnachtszug in Heidenburg“, sagt Christen. Dieser sei durch die Heidenburger Gastronomen in Verbindung mit engagierten Heidenburger Bürgern organisiert worden. Ende der 1980er bis zu Beginn der 1990 Jahre war dann die goldene Zeit des Heidenburger Karnevals gewesen. Zwei Kappensitzungen, Kinderkarneval, Fastnachtsbeerdigung und Heringsessen habe man damals veranstaltet. Der Grund für den Boom: „Damals gab es nichts in den Nachbargemeinden“, sagt er.