Der Brunnenhof leuchtet wieder, beim Sterntaler Weihnachtsfest. Mehr als 30 regionale und überregionale Aussteller bieten von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, handgemachte Produkte zwischen den bunt beleuchteten Arkaden des ehemaligen Kreuzgangs.

Für das kulinarische Wohl sorgen regionale Gastronomen und Winzer.

Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren lädt die Kulturkarawane erneut zum entspannten Weihnachtsflanieren in den historischen Gemäuern direkt an der Porta Nigra ein.