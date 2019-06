Region : Wer zählt die Fledermäuse?

Region Der Naturschutzbund (Nabu) ruft Besitzer von Fledermausquartieren an diesem Wochenende zum sechsten Mal zum Fledermauszensus auf. Das Zählen der besonderen Untermieter soll dazu dienen, mehr über die meist unbemerkten Tiere zu erfahren.

„Am besten postiert man sich für die Zählung bei Sonnenuntergang schräg unterhalb des Ausfluges der Tiere, denn so sind die Silhouetten der Tiere vor dem noch hellen Himmel gut zu sehen. Der Ausflugszeitpunkt ist von Art zu Art verschieden. Bei der häufigsten Art, der Zwergfledermaus, beginnt das Spektakel kurz nach Sonnenuntergang. Dann ist schnelles Mitzählen gefragt, denn die Tiere fliegen recht zügig nacheinander aus. Nach 30 Minuten ist oft schon alles vorbei. Wichtig ist, dass alle Besitzer von Fledermausquartieren, die sich an der Aktion beteiligen, dies am besten in jedem Jahr wiederholen. Ein aktueller Meldebogen kann über die Website des Nabu Rheinland-Pfalz heruntergeladen werden.