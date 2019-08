Motor : Wie einst München und Sapporo

Eine Reminiszenz an den Urahnen von 1967: der neue Toyota GR Supra. . Foto: Jürgen C. Braun

Die Neuauflage des Toyota GR Supra verdankt ihre Existzenz einer Runde auf der Nordschleife

Der von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelte Sportwagen küsste Toyotas legendäres Sportcoupé nach so langer Zeit wieder wach. Im Gegensatz zum Münchener Pendant sollte der Japaner – mit geschlossenem Dach – ein reinrassiges Modell mit Renncharakter für die Straße werden. Was er geworden ist.

Ältere Semester werden sich noch an den Supersportwagen 2000 GT von 1967 erinnern. Den ließen die Japaner damals (leider) nur 351 mal bauen. Jetzt, bei der Neuauflage des GR Supra (steht für Toyotas Rennsportabteilung Gazoo Racing) sollen es schon ein paar mehr werden. Nicht nur, aber auch weil die Optik der 201er Ausgabe sehr an den formschönen Urahnen erinnert. Wunderbar austariertes Formenspiel mit langer Schnauze. Proportionen mit einem erotischen Touch.

Der gemeinsamen Eingebung folgend sorgt im Toyota Supra der 340 PS starke, 3,0-Liter-Reihensechszylinder aus den BMW-Regalen für den Vortrieb. Der Direkteinspritzer-Turbo ist für dieses Auto wie geschaffen, Zwar zieht er die Mundwinkel des Fahrers an der Kasse der „Tanke“ nicht gerade vor Begeisterung nach oben. Dafür aber verbreitet er Fahrspaß ohne Ende. In Verbindung mit einer sportlichen und komfortabel arbeitenden ZF-Acht-Gang-Automatik sind die besten Voraussetzungen für flotte Sportwagen-Idylle geschaffen. Dem klassischen Layout-Prinzip gehorchend, sorgt der Supra für gute Laune in den konturierten Sitzen von Beginn an: Das heißt: Antrieb hinten, Motor vorne, dazwischen zwei Sitze und die Gewichts-Verteilung mit 50:50 wunderbar austariert. Gebaut werden beide bei Magna in Graz. Von dort kommt ein Supra mit ganz tiefem Schwerpunkt und einem Fahrwerk mit hydraulisch gedämpften Federbein-Stützlagern vorne und aktiven Hinterachs-Differenzial. Mit 500 Newtonmetern Drehmoment entwickelt das Biturbo-Aggregat jede Menge Schub.